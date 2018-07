Morreu António Rafael, o polémico bispo emérito da Diocese de Bragança-Miranda

As mais lidas

D. António Rafael ingressou no sacerdócio aos 22 anos. Foi ordenado bispo em 1977, no mesmo ano em que foi nomeado bispo auxiliar de D. Manuel de Jesus Pereira, o então bispo da diocese.

Dentro da Igreja foi criticado pelo seu "autoritarismo e reações repentinas", entre as quais aquelas em que expulsou os jornalistas do Paço Episcopal em situações controversas como a manifestação dos populares de Vilares da Vilariça contra o pároco local.

Contestou também a atribuição do prémio Nobel da Literatura a José Saramago.

Com a mesma frontalidade, aplaudiu a descriminalização do consumo de drogas, considerando que não se deve castigar um toxicodependente, que é um doente, mas sim os traficantes que são os verdadeiros criminosos.

Contra a proposta política votou "não" no referendo sobre a regionalização, apesar de se assumir como um regionalista.

A sua discordância com a governação de Mário Soares, enquanto primeiro-ministro, foi ao ponto de apelar aos emigrantes portugueses para não enviarem as suas poupanças para Portugal, porque o dinheiro cairia "num saco roto".

"Façam filhos", apelou insistentemente aos diocesanos, da mesma forma como combateu a legalização do aborto, comparando-o ao holocausto nazi, e ameaçou não dar os sagrados sacramentos a quem se dissesse a favor desta prática.

Ao longo do seu episcopado pediu ao Governo que criasse incentivos para as famílias numerosas de forma a combater a desertificação que assola o Nordeste Transmontano.

Ficou conhecido como o "bispo polémico", pelas suas intervenções na vida da Diocese e do país, que foram muito além do que à Igreja diz respeito.

A Missa Exequial terá lugar na segunda-feira, às 16:00, sendo depois sepultado no átrio dos Bispos na Catedral, em Bragança.

Numa nota enviada às redações, a Diocese de Bragança-Miranda dá conta de que o corpo encontra-se no Santuário da Família, na Fundação Betânia, em Bragança, até às 19:00, seguindo depois para a Catedral, onde terá lugar uma Vigília de Oração, às 21:00.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok