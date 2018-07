Morreu antigo coordenador do PCP nas Flores

O militante do PCP/Açores Vítor Luís Nóbrega Gomes, antigo coordenador do partido nas Lajes das Flores, Açores, morreu na quarta-feira aos 69 anos, anunciou esta sexta-feira a organização partidária regional.

Num comunicado enviado às redações, a Direção da Organização da Região Autonoma dos Açores (DORAA) do PCP manifesta pesar pelo falecimento do "destacado militante e ativista do PCP na ilha das Flores".

Segundo a DORAA, Vítor Gomes, que faleceu no dia 18 de julho, no hospital da Horta (Faial), com 69 anos, era militante dos comunistas desde 1974 e exerceu as funções de coordenador dos comunistas nas Lajes das Flores e dirigente da comissão de ilha.

Apesar de natural da cidade da Horta, no Faial, Vítor Gomes passou toda a sua vida na ilha das Flores, com exceção do período em que cumpriu o serviço militar obrigatório, refere o partido, que sublinha a participação do militante “nas ações de oposição ao regime fascista e nas iniciativas políticas do Partido Comunista Português”.

A DORAA informa ainda que Vítor Gomes desempenhou as funções de vereador na Câmara Municipal das Lajes das Flores, tendo sido eleito deputado municipal em vários mandatos neste município.

Foi também membro de Conselho de Ilha das Flores e exerceu a sua atividade profissional no Serviço de Lotas dos Açores (Lotaçor), nas Lajes das Flores, acrescenta o partido.