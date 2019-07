Morreu antiga apresentadora da RTP Isabel Wolmar

O também apresentador da RTP avançou a notícia numa publicação na sua página oficial da rede social Facebook, onde faz um resumo da vida profissional de Isabel Wolmar, que entrou para a televisão pública em 1961 como locutora e apresentadora.

Isabel Wolmar tornou-se depois repórter e chegou a apresentar o Telejornal.

“A Isabel Wolmar foi apresentadora do primeiro 'talk show' na televisão portuguesa, «A minha vida dava um filme». O fim chegou, apesar de tudo, um 'happy end' para quem viveu tanto e fez tanto na música, no teatro, cinema, publicidade, rádio e televisão. Fico à espera dos textos para ler as últimas histórias que escreveste para crianças. Até já”, lê-se na publicação de Júlio Isidro.