Um comunicado será emitido hoje, pelas 14h00, através do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, segundo a família da escritora.

O funeral realiza-se terça-feira, no Porto, segundo a mesma fonte.

A escritora Agustina Bessa-Luís morreu esta segunda-feira, no Porto, aos 96 anos, disse à Lusa fonte da família.

