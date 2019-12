Moreirense "corajoso" quer "trazer pontos" de Alvalade

“Vamos ter um Moreirense confiante e a pôr em campo as suas ideias de jogo. Sabemos o que temos de fazer. Temos de ser uma equipa concentrada, rigorosa e corajosa. Se colocarmos em campo, desde o primeiro minuto, o que trabalhamos, estou certo de que temos todas as probabilidades de chegar ao fim e trazer pontos”, disse Vítor Campelos.

O técnico dos minhotos não quis comentar o momento do Sporting, que perdeu na última jornada no reduto do Gil Vicente por 3-1, e rejeitou a ideia de que o clube de Alvalade esteja desgastado por ter jogado durante a semana para a Taça da Liga, também em Barcelos (triunfo por 2-0), preferindo lembrar que o Moreirense terá a oportunidade de fazer o sexto jogo a pontuar.

"Mais do que pensar nos momentos das outras equipas, temos de pensar em nós, e naquilo que podemos fazer. O Sporting, como clube ‘grande’, independentemente de quem jogue, vai ser um adversário difícil. E nós, há cinco jogos que temos vindo a pontuar e no último vencemos [quatro empates consecutivos e uma vitória frente ao Desportivo das Aves, por 3-2]. Queremos dar continuidade aos bons resultados e, portanto, amanhã [domingo] temos de ser uma equipa com coragem e confiança", frisou o treinador.

Vítor Campelos apontou que, apesar dos "resultados inconstantes", os ‘leões' jogam em casa e sintetizou o respeito que sente pelo adversário: "O Sporting é sempre o Sporting".

Questionado sobre se Bruno Fernandes será um jogador que merecerá atenção redobrada da defesa ‘cónega', Campelos, treinador de um Moreirense que nunca ganhou em Alvalade, elogiou o médio sportinguista, mas disse estar mais preocupado com "o Sporting no seu todo".

"Gosto de falar pela positiva e nem referi isso [que o Moreirense nunca ganhou em casa do Sporting] aos jogadores. Prefiro dizer que podemos fazer o sexto jogo a pontuar e levá-los para um pensamento positivo, que é chegar a Alvalade, olhar para o ‘placard' e verem um resultado positivo a nosso favor", concluiu.

Moreirense, 11.º classificado, com 14 pontos, e Sporting, quarto com 20, defrontam-se no domingo, às 17:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.