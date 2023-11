Montenegro quer rendimento mínimo dos pensionistas nos 820 euros até 2028

“Vamos aumentar, de acordo com a lei, as pensões de uma forma geral, mas vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros. Isto traduz-se no seguinte: até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros”, defendeu.

Luís Montenegro falava no encerramento do 41.º Congresso do PSD, que decorre hoje em Almada (distrito de Setúbal), numa intervenção na qual sublinhou que os sociais-democratas querem aumentar “as pensões mais baixas” e deixou uma garantia.

“O nosso objetivo é claro: não vamos cortar um cêntimo a nenhuma pensão”, assegurou.

Montenegro garantiu que “este objetivo é realizável” e “não coloca em causa o equilíbrio das contas públicas”.

“E para futuro, eu vejo como intercalar, para que numa legislatura seguinte, o rendimento mínimo garantido de um pensionista possa ser equivalente ao salário mínimo nacional atualizado. É um objetivo para cumprir em duas legislaturas”, disse.