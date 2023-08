Montenegro convencido de que Santana Lopes vai regressar “a casa”

Em Mogadouro, distrito de Bragança, na última intervenção na região no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”, questionado sobre um possível regresso de Pedro Santana Lopes ao PSD, o atual líder do partido disse acreditar nessa possibilidade.

“O doutor Santana Lopes é um histórico do PSD, foi presidente do PSD, foi primeiro-ministro PSD. E estou convencido de que vai regressar a casa”, respondeu Luís Montenegro.

Antes, contextualizou: “Eu já tive ocasião de dizer, o doutor Pedro Santana Lopes hoje é presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz onde, de facto, está a fazer um trabalho que tem a colaboração do PSD. O nosso vereador hoje integra o executivo com funções atribuídas. Foi eleito por um movimento independente e cumprirá o seu mandato em respeito ao mandato que recebeu do povo com essa circunstância”.

Luís Montenegro explicou depois esta convicção. “Vai regressar a casa porque este PSD que estamos a construir, de baixo para cima, em todo o território, em todas as terras, com toda a gente, abrindo à sociedade a nossa ação política é um PSD coeso e unido. Não é um PSD de unanimismos. Nós não pensamos todos da mesma maneira. É verdade. Nem nunca vamos pensar. Mas essa é uma riqueza grande do PSD”, considerou Montenegro.

Luís Montenegro disse ser “com base neste sentido de coesão e de unanimidade” que vê que “o caminho nomeadamente do presidente da câmara da Figueira da Foz há de vir a encontrá-lo, ou a reencontrá-lo na sua casa, que é o PSD.”

Questionado pelos jornalistas sobre se o regresso do antigo líder do PSD seria uma mais valia para o partido, Montenegro respondeu: “Com certeza, se não eu não diria isto”, rematou o presidente dos sociais-democratas.