Monte Verde Festival 2018 em contagem decrescente

A segunda fase de venda de bilhetes para o Monte Verde Festival termina domingo, a fase seguinte tem início a 16 de julho. O evento decorre de 9 a 11 de agosto, junto à Praia do Monte Verde, no concelho da Ribeira Grande.

Está a decorrer a 2ª fase de venda de bilhetes para o Monte Verde Festival deste ano, a decorrer na Ribeira Grande, sendo que esta termina no próximo domingo, e com os passes gerais a ter um custo de 28 euros, mais cinco euros. A 16 de julho inicia-se a fase seguinte onde os passes gerais estarão disponíveis a 33 euros, mais cinco com campismo, assim como os bilhetes diários a 21 euros, adianta nota de imprensa da organização do festival.

Em termos de cartaz, destaque para nomes sonantes da música como James, James Arthur, The Hives, Vini Vici, Dirtyphonics, Piruka, Slow J e Wet Bed Gang.



A aposta na inovação dá seguimento às edições anteriores, diz a organização, bem como o uso do sistema 100% cashless onde, pela primeira vez, será possível efetuar carregamentos nas pulseiras online antes do festival, e a aposta em tecnologias como o Bottoms Up e em copos reutilizáveis, fazem com que este seja um dos eventos mais tecnológicos e amigos do ambiente nos Açores.

O palco secundário irá também ser alvo de melhorias qualitativas e por ele irão passar nomes como Fingers Mitchell Cullen, Opal Ocean, ProfJam, NBC e DJ Ride.