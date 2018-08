Montagem da nova grua do Porto da Casa, no Corvo, prevista para setembro

Luís Rodrigues, citado em nota do Gacs, afirmou que este acidente “danificou diversos componentes, nomeadamente a estrutura de segurança da coroa da grua, o motor de rotação da grua e a escada de acesso”.

“Este contratempo levou à necessidade de efetuar trabalhos que não estavam previstos e à aquisição de um novo equipamento, nomeadamente de um motor redutor”, acrescentou.

O Diretor Regional adiantou que “foram encetados os procedimentos necessários para verificar a responsabilidade pelos danos causados, estando o processo a decorrer junto da empresa de navegação”.

Luís Rodrigues frisou que "a maioria das peças” da grua de coluna que será montada no Porto da Casa “já se encontram na ilha do Corvo", acrescentando que se aguarda a chegada do restante material para se proceder ao início da montagem.

Refira-se que o maciço para a grua de coluna está concluído desde 26 de junho e, durante este período, a Portos dos Açores tem prestado o apoio necessário às operações de alagem e arriagem das embarcações de pesca profissional.

A nova grua, afirmou o Diretor Regional, “irá servir não só as embarcações de pesca, mas todas as embarcações a operar na ilha do Corvo, inclusive a lancha ARIEL”.