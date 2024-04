MNE acompanha situação no Médio Oriente e desaconselha portugueses a viajarem para a região

“Acompanhamos com grande preocupação a situação no Médio Oriente. Estamos em contacto com as nossas embaixadas e desaconselhamos quaisquer viagens na região”, afirmou, numa publicação nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

“Os cidadãos nacionais devem respeitar os alertas emitidos pelas autoridades e seguir as suas instruções de segurança”, acrescentou.

Num alerta aos viajantes, no Portal Diplomático, lê-se que, “dada a instabilidade, o MNE desaconselha totalmente qualquer deslocação para Israel, bem como para toda a região”.

“O Governo português está a acompanhar de muito de perto a situação, em articulação direta entre vários ministérios e em coordenação permanente com as embaixadas na região do Médio Oriente”, afirmou ainda uma nota da assessoria de comunicação do MNE.

As sirenes de alerta para ataque militar começaram hoje a soar no norte de Israel, junto à fronteira com o Líbano, na sequência do ataque com ‘drones’ lançado pelo Irão contra Israel.

Segundo um responsável militar israelita citado pela agência France-Presse, o Irão lançou “mais de 100 ‘drones’” na direção de Israel.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu reuniu hoje o Gabinete de Guerra, anunciou o seu porta-voz.

O anúncio surge pouco depois de o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari ter considerado que o ataque com ‘drones’ e mísseis lançado pelo Irão contra Israel hoje à noite é uma "escalada grave e perigosa".

"O Irão lançou um ataque direto contra o Estado de Israel a partir de solo iraniano. Estamos a monitorizar de perto os ‘drones’ assassinos enviados pelo Irão e a caminho de Israel. Trata-se de uma escalada grave e perigosa", sublinhou Hagari num comunicado.

"O Irão lançou ‘drones’ a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23:00 (20:00 TMG).

As tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, em 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.