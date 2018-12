Missão Continente apoia projeto "Haja Saúde" em Rabo de Peixe

O projeto “Haja Saúde”, desenvolvido pela Associação Crescer em Confiança, de Rabo de Peixe, ilha de São Miguel, foi um dos vencedores do Donativo Missão Continente 2017/2018, que apoia projetos de âmbito social nas áreas de alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão social. A cerimónia de entrega do diploma do donativo decorreu na passada sexta-feira, na sede da associação.

A Associação Crescer em Confiança atua na vila de Rabo de Peixe e apresentou um projeto de capacitação e sensibilização da comunidade para uma alimentação saudável, que através de formações teóricas e práticas em contexto de cozinha, procura modificar os hábitos alimentares caracterizados pelo consumo excessivo de alimentos processados ricos em açúcar refinado e sal.





O projeto “Haja Saúde” promove formações teóricas e práticas para os pais, ateliers de culinária para as crianças e workshops para os adultos.







De acordo com comunicado, o apoio do Donativo Missão Continente, no valor de 18.373,97€, servirá, assim, para equipar a cozinha com mobiliário e utensílios e comprar os alimentos que serão utilizados nas várias formações.





O Donativo é uma das diversas iniciativas de responsabilidade social da Missão Continente, que concretiza o seu compromisso para a construção de um futuro mais sustentável. Na edição 2017/2018, foram apoiados 22 projetos, pelos quais foram distribuídos 330.000€ a nível nacional.