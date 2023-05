Misericórdias da Terceira vão ser distinguidas no dia da Região

As duas misericórdias da ilha Terceira, duas das mais antigas de Portugal, com 525 anos, vão ser agraciadas na próxima segunda-feira, com a medalha Autonómica de Mérito Cívico, no Dia da Região, na.cerimónia que vai decorrer esta segunda-feira, nas Lajes do Pico.

Os dois provedores salientam o reconhecimento do papel destas instituições na defesa dos mais necessitados

“Esta distinção faz jus e justiça ao papel que esta vetusta instituição tem tido” refere Bento Barcelos, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra.

“Estamos, e sempre estivemos, ao lado dos que precisam mais e temos contribuído para que a devoção ao senhor Santo Cristo das Misericórdias não termine, tendo desta instituição saído outras muito relevantes para o concelho da Praia”, refere Francisco Ferreira, provedor da Misericórdia da Praia da Vitória.

Ambos os provedores sublinham a importância da atividade das misericórdias no sector social, com particular para a saúde e infância, reconhecendo que existem dificuldades que ainda assim têm sido ultrapassadas pela competência técnica dos seus funcionários e pelo rigor da sua gestão.

A Misericórdia de Angra tem atividade na área da saúde, nomeadamente cuidados paliativos, educação e apoio a idosos; a da Praia presta apoio sobretudo à infância.

Já no ano passado a Misericórdia da Horta foi agraciada com idêntica distinção por ocasião dos 500 anos.

A insígnia autonómica de Mérito destina-se a distinguir pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes na Região.