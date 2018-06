Misericórdia de Lisboa acorda hoje entrada no capital do Montepio

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa formaliza hoje a entrada no capital do Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), numa cerimónia na Associação Mutualista Montepio Geral em Lisboa.

Na assinatura do acordo estarão os responsáveis da Associação Mutualista Montepio Geral, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da União das Misericórdias Portuguesas e da Associação Portuguesa de Mutualidades.

A formalização do investimento no capital da Caixa Económica Montepio Geral acontece depois de, na quinta-feira, o Conselho Geral da Mutualista ter acordado a venda de até 2% do capital social do banco Montepio.

Contudo, para já, a entrada das misericórdias no capital da Caixa Económica Montepio Geral deverá ficar bem abaixo desse limite.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Edmundo Martinho, já disse que a Misericórdia de Lisboa entrará com “um valor em volta dos 75 mil euros”.

Assim sendo, mesmo que outras misericórdias também entrem no capital do banco Montepio, tendo em conta os valores de investimento falados, que são simbólicos, tal significa que, para já, a alienação do capital da Caixa Económica Montepio Geral ficará bem abaixo dos 2% do capital do Montepio (o que significaria um investimento de cerca 36 milhões de euros, isto se se considerar que o banco vale 1.800 milhões de euros).

A entrada da Misericórdia de Lisboa no capital do banco Montepio é um tema que já provocou muita polémica, sobretudo perante as informações do início do ano de que a SCML poderia entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10% na CEMG.

O valor indicado tem-se vindo a reduzir e em abril o provedor da SCML falava da possibilidade de esta ficar com 1% do capital do banco Montepio em troca no máximo de 18 milhões de euros. Agora, o valor referido pelo provedor são 75 mil euros.

A Associação Mutualista Montepio Geral é o topo do Grupo Montepio, sendo a sua principal empresa a Caixa Económica Montepio Geral, cujo capital detém para já na totalidade.