MiratecArts recebe o prémio 'Açores de Mil Ilhas'

De acordo com nota, a AEA distingue “entidades e personalidades que têm contribuído para a ligação histórica e cultural entre os Açores e as comunidades açorianas”.





“Pela sua elevada dedicação para a divulgação dos Açores como lugar único na promoção das artes e, através das suas iniciativas, permitir uma ligação dos Açores com as nossas comunidades açorianas na diáspora, atestamos o prémio 'Açores de Mil Ilhas' à MiratecArts”, refere o certificado do prémio atribuído pela AEA.





Terry Costa, fundador e presidente da MiratecArts, destacou a importância de “trabalhar em rede e a necessidade de mais investimento na cultura artística para que, quem venha daqui a centenas de anos, saiba que nós estivemos aqui”.