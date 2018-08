Miradouro da Vista do Rei foi requalificado e permanece ex-líbris turístico

O miradouro da Vista do Rei, na ilha de São Miguel, foi requalificado recentemente e a sua localização, com vista privilegiada para a lagoa das Sede Cidades, é motivo maior das centenas de visitas diárias, constatou a agência Lusa.

Isabel, moradora em Ponta Delgada, tem uma caravana onde vende sumos, doces regionais, cafés e gelados: é das poucas menos satisfeitas com as obras feitas porque foi obrigada a tirar a caravana de perto do miradouro para perto de um dos dois parques de estacionamento de curta duração (20 minutos de utilização), a alguns metros da vista emblemática.

"As pessoas passam aqui menos. As pessoas param é ali à frente [apontando para o miradouro]. Havia mais tempo para estacionar, agora há menos", lamenta, embora reconhecendo serem necessárias melhorias para acomodar as muitas pessoas que passam por esta zona diariamente.

O miradouro da Vista do Rei, visitado pelo rei D. Carlos e a rainha D. Amélia em 06 de julho de 1901, durante a visita régia à ilha de São Miguel, é um local de paragem obrigatória para os turistas que visitam a ilha açoriana, dado que proporciona uma vista sobre a lagoa das Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada.

À sua volta, situa-se o hotel Monte Palace, espaço abandonado e fechado há cerca de 20 anos, mas que deverá reabrir em 2021, após ter sido recentemente comprado pelo grupo Level Constellation, que anunciou querer fazer do espaço uma unidade hoteleira de cinco estrelas.

Tiago, animador turístico, destaca a melhoria nas casas-de-banho e a melhoria das acessibilidades para os peões.

"É um dos sítios mais emblemáticos do arquipélago dos Açores, tenho aqui gente de todo o mundo a ver esta lagoa e as duas cores da água, o verde e o azul. As obras melhoraram isto, está tudo mais bem organizado", sublinhou.

Os turistas com quem a agência Lusa falou não conheciam o espaço antes da requalificação, mas nem por isso se pouparam nos elogios à vista e, de um modo geral, à ilha.

"É fabuloso. Está imenso calor, temos de ir à praia ou a alguma zona de banhos, mas aproveitámos para vir aqui hoje espreitar a vista e vamos lá abaixo a seguir", dizia uma jovem turista espanhola, ladeada por três amigas.

O Governo dos Açores sublinhou já que a primeira fase da requalificação do miradouro permitiu que o trânsito ficasse "mais disciplinado" e permitiu a criação de 25 lugares de estacionamento junto ao miradouro, outros 25 lugares a dois minutos de distância, percorridos a pé, e cerca de 70 lugares para estacionamento de média duração, mais destinado a quem se desloca a esta zona para percorrer trilhos pedestres.

Uma segunda fase de requalificação abrangerá um acesso direto à descida das Sete Cidades, permitindo que um troço de cerca de um quilómetro fique, preferencialmente, destinado à denominada “mobilidade suave", ou seja, bicicletas, 'tuk-tuk' ou 'shuttles'.