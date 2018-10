"Ministro Pedro Marques engana os açorianos sobre o transporte de carga aérea entre Lisboa e a Região"

Os deputados do PSD/Açores na Assembleia da República, Berta Cabral e António Ventura acusaram esta terça-feira o Ministro do Planeamento e Infraestruturas de estar "a enganar os açorianos com falsas razões para a atual limitação de carga aérea entre Lisboa e arquipélago, uma vez que os fundamentos que apresenta não são verdadeiros", afirmam.

Segundo os social democratas citados em comunicado "todas as respostas recebidas do gabinete de Pedro Marques são evasivas e revelam um profundo desinteresse pela situação, que vai prejudicando a economia regional de forma grave, e para a qual as soluções ainda não existem. E pior, o ministro tenta arranjar justificações onde elas não existem".

Berta Cabral e António Ventura dizem mesmo que o governante "responde de forma enganadora. Mente à Assembleia da República e mente aos açorianos, porquanto há cerca de dois anos que o temos vindo a questionar sobre a temática e não há respostas contundentes", criticam.

Os deputados adiantam ainda em comunicado que "tudo isto só significa que não existe perspetiva de se resolverem as carências do transporte aéreo de produtos com os Açores, que continua a ter uma capacidade de carga muito limitada, criando dificuldades a diversos setores de produção e comercialização do arquipélago".

Por outro lado reforçam que "enquanto não se concretizar o referido concurso, o Governo deve atuar para que seja disponibilizada uma maior capacidade de carga aérea entre os Açores e o continente",

"Voam diariamente para os Açores a TAP, a SATA e uma companhia aérea de baixo custo sem capacidade de transportar carga", sublinham os parlamentares, frisando que se continuam a aguardar "soluções práticas por parte do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas para resolver esta questão".

Berta Cabral e António Ventura lembram ainda que o anterior Governo da República, da responsabilidade do PSD e do CDS, "já tinha dado inicio a um procedimento público, com vista a colmatar estas lacunas no transporte de carga aérea entre os Açores e o continente".