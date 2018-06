Ministro da Educação quer que literacia digital chegue a 80% dos portugueses até 2030

As mais lidas

Subordinada ao tema "Competências para um mundo digital", a Skills Summit'18 Porto visa promover o debate sobre como os países estão a trabalhar para garantir aos cidadãos as competências necessárias para participarem plena e efetivamente no mundo digital.

Defendendo que as "competências digitais têm de ser proporcionadas a mais gente", argumentou que também os mais idosos "devem poder ter acesso a estas competências", e mesmo nem todos mostrem capacidades para isso, "devem ter a possibilidade de o fazer para, assim, evitar que sejam despedidos".

O responsável da OCDE alertou os governos que "devem concentrar as políticas públicas nisto para evitar que esta diferença aumente".

"Apresentamos aqui estatísticas que sugerem que não temos uma situação de igualdade no acesso [a mais competências]. Até 40% da força de trabalho não está qualificada num contexto altamente digital", revelou Ángel Gurria sobre números que pesam "na questão da igualdade".

Também presente no evento, o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Ángel Gurria, considerou que "as competências são a nova moeda", elencando este como o "grande desafio" da organização que representa.

"Apenas 3% dos portugueses são especialistas em tecnologias de informação e de comunicação, em 2030 queremos que sejam 8%, para podermos chamar mais empresas e para que as nossas se possam modernizar, tal como a administração pública e escolas", disse Tiago Brandão Rodrigues.

"Temos 53% dos portugueses com conhecimentos básicos de literacia digital, o nosso objetivo para 2030 é 80%. Temos ainda muita gente que está completamente excluída desta quarta revolução, a digital", assinalou o governante.

Tiago Brandão Rodrigues defendeu, em declarações à margem do evento Skills Summit'18, que está a decorrer esta sexta-feira no Porto, tratar-se de uma "revolução que tem de ser feita a partir da escola, mas também de toda a sociedade", numa leitura dos indicadores que "ajudam a entender" o cenário em Portugal atualmente.

O ministro da Educação disse, no Porto, que 53% dos portugueses têm conhecimentos básicos de literacia digital, adiantando que é objetivo do Governo elevar essa fasquia para os 80% até ao ano 2030.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok