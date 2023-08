Ministro da Administração Interna lamenta morte de agente da PSP em serviço

Numa nota de pesar, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, envia em seu nome e do Governo “uma palavra de solidariedade e os mais sentidos pêsames à família, aos amigos e à Polícia de Segurança de Pública”.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse esta manhã à Lusa que a agente conduzia a viatura, que se despistou por baixo do viaduto da autoestrada A1, cerca da meia-noite, quando respondia a uma ocorrência em Camarate.

Os outros três ocupantes da viatura eram um agente e dois estagiários que seguiam na parte de trás do carro.

O agente foi transportado para o Hospital de S. José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram ambos para o Hospital de Santa Maria.

O ministro da Administração Interna deseja ainda as rápidas melhoras aos feridos no acidente e “gratidão a todos os polícias que, diariamente, dão o melhor de si e colocam a vida em risco na defesa da comunidade e do Estado de Direito”.