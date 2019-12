Acidente/Madeira

Ministério Público requer julgamento de motorista de autocarro turístico

O Ministério Público requereu o julgamento do motorista do autocarro com turistas alemães que em abril se despistou em Santa Cruz (Madeira), “pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência”, divulgou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).