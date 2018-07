"Ministério Público pede funcionários para todas as ilhas" é a manchete da edição desta terça-feira do Açoriano Oriental

Procurador do Ministério Público nos Açores revela em relatório anual que existem serviços sem funcionários em algumas ilhas e que faltam procuradores sobretudo para trabalharem nos inquéritos, revela o jornal.



"Junta dos Ginetes aguarda melhorias na zona balnear" é o destaque fotográfico desta edição.



"Menos estrangeiros a desembarcar nos aeroportos dos Açores", "Lesados do Banif já podem reclamar créditos" e "Detido homem que seduziu menor pelo Facebook" são outros títulos da Primeira Página.



No desporto, os destaques são: "Santa Clara pretende reativar Núcleos na Diáspora" e "Azores Freediving Open com nove inscritos".