Militar da Marinha encontrado ferido com arma de fogo morre no hospital

As mais lidas

A Marinha referiu ainda que iria desencadear um processo de averiguações para apurar “todas as circunstâncias” da situação.

O militar foi ainda assistido a bordo da fragata por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica e encaminhado, em estado grave, para uma unidade hospitalar, onde se encontrava nos cuidados intensivos.

“Esta noite [sexta-feira], cerca das 21:00, um militar da Marinha, que se encontrava em serviço na fragata Corte-Real, atracada na Base Naval de Lisboa, foi encontrado inanimado com ferimento na cabeça após disparo de arma do serviço, alegadamente realizado pelo próprio”, indicava a Marinha.

O militar da Marinha encontrado na sexta-feira com ferimentos causados por arma de fogo, na Base Naval de Lisboa, morreu ao início da manhã deste domingo, disse à agência Lusa fonte daquele ramo das Forças Armadas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok