Milhares de pessoas protestam contra medidas de combate à pandemia no Canadá

De acordo com a agência norte-americana de notícias, a AP, os manifestantes estiveram junto ao parlamento para protestar contra as medidas em vigor, com alguns a compararem as restrições ao fascismo, numa manifestação onde vários símbolos nazis foram apresentados.

Um dos protestantes explicou que tinha vindo de Montreal para participar no protesto, que defende que a imposição de confinamentos e a disponibilização de vacinas não são medidas relacionadas com a saúde, mas sim "uma coisa de controlo" pelos governos.

Uma boa parte dos manifestantes era composta por camionistas, que aproveitaram o encontro para criticar uma nova regra em vigor no Canadá desde 15 de janeiro e que obriga que estes profissionais, ao entrarem no país, estejam completamente vacinados.

Os Estados Unidos impuseram a mesma obrigatoriedade para os camionistas que entrem no país.

A covid-19 provocou mais de 5,64 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.