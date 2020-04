Milhares de denúncias nas redes sociais por saídas com crianças em Madrid

Segundo a EFE, em algumas imagens, por exemplo, pode ver-se a Praça Felipe II de Madrid cheia de menores em patins e bicicletas, noutras, há parques também repletos de crianças a jogar futebol, e ainda há imagens de praias como a de Masnou e Barceloneta, ambas em Barcelona, como se fosse o início de verão.

Também os adultos aparecem em muitas fotografias divulgadas nas redes sociais em que se veem pais e mães em grupo, a falar e alguns a partilharem bancos, e outros a juntarem-se enquanto passeiam os seus cães.

Com o ‘hashtag’ #irresponsaveis, só na rede social Twitter foram publicadas 123.000 ‘tweets’ (mensagens) alusivas a estas supostas infrações, embora muitas dessas publicações repliquem as mesmas fotografias e vídeos que reproduzem momentos em que não se cumprem as medidas de segurança impostas pelo Governo espanhol, nomeadamente a do distanciamento social.

Apesar destas denúncias, o ministro da Saúde, Salvador Illa, assegurou que as recomendações para as crianças saírem de casa estavam “a ser cumpridas, de uma maneira geral”, no dia de hoje, e disse ainda que não viu as fotografias com multidões divulgadas nas redes sociais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.