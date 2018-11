Mike Pompeo vai reunir-se esta semana com o braço direito do líder da Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, vai reunir-se “esta semana” em Nova Iorque com Kim Yong Chol, o braço direito do líder norte-coreano Kim Jong Un, disse este domingo numa entrevista à cadeia de televisão Fox News.

Mike Pompeo afirmou “não se preocupar” com o aviso de Pyongyang, que admitiu considerar “seriamente” regressar à estratégia política de desenvolvimento de seu arsenal nuclear.

A Coreia do Norte advertiu, na sexta-feira, que poderá reativar uma política de Estado dirigida a fortalecer o seu arsenal nuclear se os Estados Unidos não suspenderem as sanções económicas contra Pyongyang.

O comunicado divulgado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros, na noite de sexta-feira, surge no meio de uma sensação de desconforto entre Washington e Seul, entre a aplicação de sanções e a pressão para que o Norte renuncie ao seu programa nuclear.

O ministério avisa, na mesma nota, que o Norte poderá trazer de volta a sua política de avançar, simultaneamente, com a sua força nuclear e o desenvolvimento económico, isto se os Estados Unidos não mudarem de posição.

No mês passado, a Coreia do Sul voltou atrás na proposta de levantar algumas sanções unilaterais contra Pyongyang, para criar espaço diplomático, depois do Presidente Donald Trump afirmar que Seul não poderia “fazer nada” sem a aprovação de Washington.