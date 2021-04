O candidato ao cargo de presidente do Santa Clara, Miguel Simas, pretende limpar a imagem do Clube Desportivo Santa Clara, devolvendo a credibilidade e a transparência ao clube, como garante de sobrevivência da instituição.



O candidato ao ato eleitoral marcado para o próximo dia 1 de maio, na sua primeira iniciativa eleitoral, sublinhou que apenas assim o Santa Clara poderá aspirar a ter bases sólidas no seu futuro.



“O nosso Clube tem estado sujeito a momentos difíceis, exposições negativas e desnecessárias pelo que, o nosso objetivo, legítimo por sermos sócios e cidadãos honrados, é fazer regressar ao Clube a credibilidade, a transparência e a certeza de que o futuro pode, e deve, ser encarado com a garantia de que o Clube Desportivo Santa Clara continuará o seu crescimento, alicerçado em bases sólidas, sérias e que não hipotecam a sua sobrevivência”, realçou Miguel Simas numa mensagem enviada à comunicação social.



Sob o lema ‘Defender e Honrar o Clube Desportivo Santa Clara’, o antigo vice-presidente dos encarnados de Ponta Delgada assume a vontade de “colocar ordem na casa”, sublinhando que a ação do clube deve respeitar os princípios basilares da ética e da moral. Assim sendo, continua Miguel Simas, “não devem ter espaço no CDSCaqueles, novos ou menos novos, que sem qualquer comprometimento à causa Santa Clara, e que, sem princípios morais ou éticos, dão cobertura a práticas que são subversivas aos pilares fundamentais que devem reger a atividade do Clube”.



As recentes buscas da Polícia Judiciária às instalações dos encarnados de Ponta Delgada e o alegado envolvimento do nome Santa Clara com o processo Azores Park levam mesmo Miguel Simas a considerar “que já basta de ver o nome do nosso Clube mergulhado em processos e tribunais de onde, seguramente, nada e bom virá”.

Aos sócios, a quem apela que “votem na nossa lista”, Simas deixou ainda a promessa “de não utilizar quaisquer meios ou outros recursos da SAD ou do Clube para fazer passar a nossa mensagem”, ao mesmo tempo que felicitou os jogadores do plantel profissional do Santa Clara, e respetiva equipa técnica, pela campanha que estão a realizar na I Liga na presente temporada.



“Neste momento de grande regozijo face aos resultados desportivos da equipa de futebol profissional da SAD do Santa Clara, quero aproveitar esta mensagem para felicitar todos os que para isso contribuíram e em particular os seus jogadores e equipa técnica”, parabenizou o candidato.



Miguel Simas reafirma que a lista que encabeça tem como “objetivo honrar, servir e defender o Clube Desportivo Santa Clara”, deixando ainda uma palavra de reconhecimento “a este grupo de sócios constituído por homens e mulheres que, prontamente aceitaram o convite para integrar a minha Lista”, numa candidatura que tem como mandatário o antigo presidente do Santa Clara, Dionísio Leite.