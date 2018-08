Miguel Oliveira vence GP República Checa e assume liderança do Mundial de Moto2

No circuito de Brno, Oliveira obteve a sua segunda vitória esta época em Moto2, depois do triunfo no GP Itália, e assumiu o comando do Mundial com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que terminou a corrida em terceiro.

O piloto de Almada assegurou o triunfo na última volta das 19 voltas, em luta direta com o italiano Luca Marini (Kalex), que subiu à segunda posição do pódio, cortando a meta a 70 milésimos do português e à frente do compatriota Francesco Bagnaia, que chegou meio segundo depois.

Oliveira, que na próxima época vai dar o salto para o MotoGP, a categoria rainha, largou da quarta posição da 'grelha' atrás de Marini, do espanhol Alex Márquez (Kalex) e do italiano Mattia Pasini (Kalex), e atingiu o comando momentaneamente na sétima e na oitava volta, numa luta intensa com Marini.

À nona volta, marcada pela queda de Márquez, terceiro no Mundial, com 113 pontos, o português acabaria mesmo por cair para terceiro e, mais tarde, para quarto, quando Bagnaia e o também italiano Lorenzo Baldassarri se intrometeram na luta pela vitória.

Oliveira chegou de novo à frente na 16.ª volta e resistiu até aos instantes finais à pressão de Marini, com quem trocou de posição por quatro vezes na última volta, antes de garantir o primeiro lugar em definitivo somente na derradeira curva.

"Foi muito duro. A meio da corrida não pensei que pudesse ganhar. Quando liderei, tive dificuldade em segurar a frente. Na parte final, sabia que tudo ia decidir-se na última volta, nas últimas curvas. Estava sempre à espera que surgisse alguém de qualquer lado. Sentia-me no meio de uma sanduíche italiana, ou melhor, numa pizza. Acabámos na frente, estou muito contente pela equipa", afirmou Miguel Oliveira.

O piloto português subiu pela sexta vez ao pódio nesta temporada, contabilizando duas vitórias, dois segundos lugares e dois terceiros.

A 11.ª das 19 provas é Grande Prémio da Áustria, que se realiza em 12 de agosto na 'casa' da equipa de Miguel Oliveira, o Red Bull Ring, em Spielberg.