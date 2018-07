Miguel Oliveira termina Grande Prémio da Holanda em sexto lugar

As mais lidas

O piloto de Almada, que partiu do 17.º lugar da grelha, conseguiu na primeira volta ao circuito de Assen recuperar várias posições, até chegar ao sétimo lugar, e depois sexto, mas perdeu terreno para o líder do Mundial, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex).

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo em sexto lugar o Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

