Miguel Oliveira e Inês Henriques novamente candidatos a atletas do ano

O piloto Miguel Oliveira e a marchadora Inês Henriques, distinguidos há um ano pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP) como atletas do ano, estão novamente entre os nomeados, sendo os vencedores anunciados em 30 de janeiro.

O vice-campeão do mundo de Moto2 e o primeiro português a assinar contrato com uma equipa de MotoGP, Miguel Oliveira, que arrecadou o prémio atleta masculino do ano da CDP na última edição (relativa à época de 2017), tem agora como concorrentes Nélson Évora (atletismo), Fernando Pimenta (canoagem), Ivo Oliveira (ciclismo) e João Sousa (ténis).

Já Inês Henriques, que se sagrou campeã da Europa dos 50 quilómetros marcha em 2018, conta com a concorrência de Francisca Laia (desporto universitário/canoagem), Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (futsal), Carolina Ferreira (patinagem) e Joana Shencker (bodyboard).

A votação decorre até 29 de janeiro e os vencedores vão ser anunciados numa gala marcada para o dia 30 do mesmo mês, no Casino Estoril, em Lisboa.

Lista dos 25 nomeados:

Treinador do ano: Paulo Barrigana (atletismo), Hélio Lucas (canoagem), Gabriel Mendes (ciclismo), Rui Filipe Alecrim (desporto para pessoas com deficiência/atletismo) e Jorge Braz (futebol/desporto universitário - futsal).

Jovem promessa ano: Mariana Machado (atletismo), Sandro Baessa (desporto para pessoas com deficiência/atletismo), João Filipe "Jota" (futebol), Beatriz Ramos (motociclismo) e Alexandre Montez (triatlo).

Equipa do ano: Sporting (atletismo), K2 feminino (canoagem), Seleção Nacional de Futsal Síndrome Down ANDII (desporto para pessoas com deficiência), Seleção Nacional Universitária de Futsal Feminino (desporto universitário) e Seleção Nacional Sub19 Masculina (futebol).

Atleta feminina do ano: Inês Henriques (marcha), Francisca Laia (desporto universitário/canoagem), Ana Sofia Gonçalves (futsal), Carolina Ferreira (patinagem) e Joana Schenker (surf).

Atleta masculino do ano: Nélson Évora (atletismo), Fernando Pimenta (Canoagem), Ivo Oliveira (ciclismo), Miguel Oliveira (motociclismo) e João Sousa (ténis).