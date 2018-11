Miguel Gameiro apresenta ‘Maria’ no Coliseu Micaelense

O cantor português, Miguel Gameiro, sobe ao palco do Coliseu Micaelense, amanhã, dia 24 de novembro, pelas 21h30, altura em que irá apresentar o seu mais recente trabalho a solo intitulado: “Maria”.

“Maria” é um trabalho dedicado à mulher e conta com nove temas, interpretados de forma especial, em dueto com oito grandes cantoras de vários géneros musicais, entre elas, Mariza, Cuca Roseta, Kátia Guerreiro, Mafalda Veiga.

Miguel Gameiro conta com uma carreira com 25 anos de palcos, primeiro com os Pólo Norte e depois a solo.

Cantor e compositor, Miguel Gameiro, faz da música a sua forma de viver, dando razão às palavras, aos sentimentos e, por vezes, transportando-nos para um mundo onde as suas canções fazem sentido.