O campeão regional de fundo no escalão de sub-23 conquistou a quarta etapa da Taça, realizada na segunda-feira no circuito de 74,2 quilómetros de São Vicente Ferreira, batendo ao “sprint” Luís Cabral, que tem menos cinco pontos do que Carvalho.

Os cinco primeiros classificados cumpriram a distância em 1h59m43s, sendo a discussão do primeiro lugar decidida sobre a meta.



Classificação da etapa:

1.º: Miguel Carvalho (Desportivo da Feteira);

2.º: Luís Cabral (Marítimo);

3.º: Romeu Sousa (Bike Mais);

4.º: Tiago Furna (Fontinhas Ativa/Promotora);

5.º: José Afonso (Fontinhas Ativa/Promotora), todos com o mesmo tempo;

6.º: Pierre Melo (Bike Mais) a 5 segundos;

7.º: Álvaro Câmara (Ribeirinha Activa), a 5 segundos.



No total, terminaram a competição mais 25 ciclistas, num circuito em que estão classificados 42 atletas.



Classificação geral:

1.º: Miguel Carvalho soma 338 pontos,

2.º:Luís Cabral, 333;

3.º: José Afonso, 332;

4.º Tiago Furna, 326 e

5.º Délio Melo (Pedro Miguel Dinâmica/Núcleo Sporting Clube Portugal S. Miguel), 323 pontos.



A decisão do sucessor de Luís Cabral ou não só acontecerá a 17 de setembro, data da última etapa. Ainda não está delineado o percurso.