Miguel Araújo apresenta “Casca de Noz”

Casca de Noz” é o novo projeto de Miguel Araújo que apresenta-se sozinho em palco, um espetáculo intimista, com um “cenário envolvente, da autoria de Ana Sequeira, e que terá um pouco de storytelling a pontuar a interpretação dos seus maiores êxitos e de algumas novas canções”, refere nota.



O cantor descreve, em comunicado, este espetáculo como “eu sozinho no palco, à deriva, por entre guitarras, ukeleles, um piano e as minhas canções. As que sou eu que canto e as que fiz para serem cantadas por outros. E as e que a propósito na altura, dos autores que são a raiz de tudo aquilo que eu faço”.

“Casca de Noz” é também imagem de coisa robusta, “podem ser as músicas e essa força de poderem existir como quando nasceram, tocadas só ao piano ou à guitarra. Ando sempre à procura dessas canções. Aquelas que caem na rede de caçar borboletas que um compositor nunca recolhe. Sonho com aquelas que, de tão imensas, cabem dentro duma casca de noz”.