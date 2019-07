Miguel Albuquerque é o cabeça de lista do PSD pela Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai encabeçar a lista de candidatos a deputados do PSD pelo círculo da Madeira, disse hoje à Lusa fonte oficial social-democrata.

Segundo a mesma fonte, retoma-se “uma tradição” neste arquipélago de indicar como número um da lista à Assembleia da República o líder do PSD/Madeira, o que acontecia com o anterior líder Alberto João Jardim, que nunca ocupou o lugar no parlamento nacional por ter sempre assumido a presidência do Governo regional.

A exceção de indicar o líder do PSD/Madeira como número um à Assembleia da República registou-se há quatro anos, precisamente quando Miguel Albuquerque já presidia ao partido a nível regional. Nesse ano, a cabeça de lista foi Sara Madruga da Costa.

“É o retomar de uma tradição e um sinal de que a direção regional está articulada e alinhada com a direção nacional”, referiu a fonte, um dia depois de o presidente do PSD, Rui Rio, ter participado no Chão da Lagoa, a tradicional festa do PSD/Madeira antes das férias.

Nos Açores, a Comissão Política Regional já tinha aprovado no início de julho o cabeça de lista pela Região Autónoma: o engenheiro eletrotécnico Paulo Moniz, natural da ilha de São Miguel.

Madeira e Açores têm autonomia na aprovação dos candidatos a deputados pelos seus círculos, mas com o anúncio do nome Miguel Albuquerque fica completo o leque de 22 cabeças de lista do PSD às legislativas de 06 de outubro, um dia antes do Conselho Nacional que aprovará as listas.