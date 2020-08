México vai começar ano escolar com ensino à distância pela TV e rádio

O secretário da Educação, Estaban Moctezuma Barragan, e os líderes das maiores redes de televisão do país apresentaram as linhas gerais do plano para garantir os ensinamentos educacionais através da televisão.

Barragan disse que os riscos continuam demasiado altos e as autoridades temem que as crianças se possam tornar portadoras da covid-19, infetando os familiares em casa.

Os alunos não vão regressar às salas de aula até que a versão de semáforo usada pelo Governo para avaliar o risco da pandemia esteja a verde.

Em comunidades indígenas remotas, as instruções vão ser transmitidas pela rádio do Governo e, em todo o país, cerca de 140 milhões de livros vão ser distribuídos gratuitamente.

O México registou 274 mortes e 4.853 casos de infeção com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.

No total, o país registou 47.746 óbitos e 439.046 contágios confirmados desde o início da pandemia.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o México é o terceiro país do mundo com o maior número de mortes devido à covid-19, só ultrapassado pelos Estados Unidos e Brasil, sendo a sexta nação com mais casos.