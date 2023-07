Treinador do Santa Clara não teve dúvidas que a sua equipa foi a melhor na partida com o Tondela, que terminou com um triunfo dos beirões após marcação de penáltis.

Ainda assim, Vasco Matos admitiu que na etapa inaugural os encarnados de Ponta Delgada não estiveram ao nível que é exigido.

“Não entramos como queríamos.Tivemos alguma dificuldade nos primeiros 20 minutos. Depois equilibramos o jogo. Foi muito dividido, sem ocasiões de parte a parte, posicionamentos defensivos a sobreporem-se à parte ofensiva. O Tondela entrou melhor na partida. (...) Faltou nos profundidade pelos corredores”, começou por referir.

Os segundos 45 minutos mereceram nota positiva do técnico de 42 anos, com a formação açoriana a dar uma imagem de “evolução com quatro semanas de trabalho”.

“Ao intervalo retificamos e a segunda parte foi completamente dominada pelo Santa Clara, a jogar bem, a circular a bola, a atrair o adversário dentro, a libertar espaços por fora e a criar situações de golo . Foi um crescimento grande da nossa equipa e isso deixou-nos muito contentes”, explicitou Matos.

A meta agora passa por dar continuidade ao que foi bem feito na segunda metade, mas, acima de tudo, “prolongar estas boas ações pelos 90 minutos”, pois o técnico considera que “se o fizermos, não tenho dúvidas que vamos sair muitas vezes vitoriosos”.

Vasco Matos não escondeu a frustração pelo facto da equipa ser eliminada da Taça da Liga, mas colocou o foco “no próximo treino e no próximo dia”, não querendo definir objetivos a longo prazo. “Focamo-nos no jogo e naquilo que podemos melhorar”, terminou.