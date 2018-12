Mercearia Costa vence concurso de montras da Ribeira Grande

A mercearia Costa foi a vencedora do tradicional concurso de montras da Ribeira Grande, tendo a farmácia Central conquistado a segunda posição e a papelaria Resarte a terceira posição, num total de cerca de trinta montras a concurso na edição deste ano.

Os três primeiros classificados vão receber prémios monetários de 300, 200 e 100 euros, respetivamente, atribuídos pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, parceira da Câmara da Ribeira Grande na realização do concurso de montras, refere nota de imrpensa.





Refira-se que o centro histórico da cidade da Ribeira Grande juntou milhares de visitantes ao longo do fim de semana, não só para o Dia das Montras mas, também, para a Aldeia de Natal, evento direcionado para os mais jovens e que voltou a contar com animação específica enquadrada na quadra natalícia.





O carrossel, as figuras da Disney, os palhaços, o desfile dos grupos de bombos, o pai natal e a neve encantaram as inúmeras crianças que encontraram no largo Hintze Ribeiro uma Aldeia de Natal diversificada e acolhedora.