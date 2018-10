Mercado da Graça acolhe amanhã votação para os projetos do OP 2017-2018

A equipa do Orçamento Participativo de Ponta Delgada vai estar amanhã, sexta feira, 26 de outubro, entre as 08h30 e as 10h30, no Mercado da Graça, onde todos os interessados podem votar presencialmente em dois dos 15 os projetos da 5.ª edição do OP.

A mesma equipa regressa ao Mercado da Graça, no dia 6 de novembro, entre as 16 horas e as 17h30 para incentivar mais munícipes a votar nos projetos da presente edição do OP, refere nota da autarquia.





Paralelamente, decorrem as votações em cada uma das 24 freguesias do concelho, até dia 16 de novembro. Durante esse período, todos os cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos podem exercer o seu direito e votar em dois projetos, obrigatoriamente de duas freguesias distintas, de entre os 15 da lista final.

Podem votar presencialmente nas 24 freguesias, online (https://op.cm-pontadelgada.pt/) e através de sms gratuito (4902).