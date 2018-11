Mercadinho de Natal regressa à Praia da Vitória

Até ao próximo dia 25 de dezembro, a Praia da Vitória, acolhe uma nova edição do Mercadinho de Natal, iniciativa que pretende promover o artesanato, através da exposição e venda do mesmo em diversas estruturas situadas no Largo da Luz.

O Mercadinho de Natal, vai ter lugar aos fins-de-semana, das 14 horas às 18 horas e nos dias em que ocorram visitas de barcos de cruzeiro na Praia da Vitória, das 08 horas às 18 horas, refere nota de imprensa.

Segundo Carlos Armando Costa, vereador com o pelouro da Cultura, citado na mesma nota, "esta iniciativa é encarada como uma oportunidade para se trazer uma nova dinâmica para o comércio e para o centro histórico da Praia da Vitória, durante a época natalícia.





“Um dos nossos objetivos foi sempre revitalizar o comércio local, e entendemos que com o Mercadinho de Natal estamos a dar um passo importante nesse sentido, ainda para mais nesta época festiva. Queremos promover o talento e o trabalho dos nossos artesãos locais, e ao mesmo tempo trazer uma nova centralidade à Praia da Vitória,” disse o autarca praiense.





“Para além do cruzar do design e do artesanato contemporâneo, o Mercadinho de Natal servirá também para se evidenciar as atividades artesanais dos Açores, num sentido de renovação e dinamização. Creio que estes eventos contribuem também para a boa imagem da nossa terra, e consequentemente para o turismo dos Açores,” acrescentou.







Carlos Armando Costa, salienta ainda este tipo de iniciativas pretendem não só dinamizar a vertente comercial, mas também fomentar o convívio entre a população nesta época.