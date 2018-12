Mercadinho de Natal é inaugurado sexta-feira em Ponta Delgada

As mais lidas

No Mercadinho, todos os interessados poderão apreciar centenas de trabalhos alusivos ao Natal e muitos outros, criados com materiais muito diversos por parte dos utentes das instituições sociais acima referidas.

Este ano, participam no Mercadinho de Natal a Associação Alternativa, a Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, a Aurora Social, a Casa de Saúde de São Miguel, a Casa Manaias, o Instituto de Apoio à Criança, a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal - Delegação Açores, cinco artesãos (Maria Dinora, Helena Silva, Horácio Raposo, Dulcinea Couto e Patrícia Rodrigues), refere nota de imprensa.

O Mercadinho ficará situado, este ano, na Rua Manuel da Ponte (antiga Feira da Juventude) e estará aberto ao público até 22 de dezembro, das 10 horas às 18h30 (a 8 de dezembro funcionará entre as 14 horas e as 22 horas).

