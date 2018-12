Mercadinho de Natal com tonalidade solidária em Ponta Delgada

A iniciativa da Caâmara Municipal de Ponta Delgada alia o talento à solidariedade. No mesmo espaço artesãos e instituições de solidariedade social expõem e vendem os seus trabalhos. Serve, também, de montra para a sensibilização das causas a que se dedicam as instituições representadas no evento aberto ao público até 22 de dezembro, entre as 10h00 e as 18h30.

Este é um evento que contribui para a dinamização do centro histórico, com vantagens para as instituições e para os artesãos e que serve os munícipes e os visitantes.

Este ano participam no Mercadinho de Natal a Associação Alternativa, a Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, a Aurora Social, a Casa de Saúde de São Miguel, a Casa Manaias, o Instituto de Apoio à Criança, a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal - Delegação Açores e cinco artesãos (Maria Dinora, Helena Silva, Horácio Raposo, Dulcinea Couto e Patrícia Rodrigues).

No Mercadinho, todos os interessados poderão apreciar centenas de trabalhos alusivos ao Natal e muitos outros, criados com materiais muito diversos por parte dos utentes das instituições sociais acima referidas.