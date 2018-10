Menos 982 desempregados em setembro nos Açores

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional realçou, em Santa Cruz da Graciosa, a importância dos dados publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) relativamente ao mês de setembro, que voltam a confirmar, por um lado, a diminuição do número de desempregados e o crescimento contínuo e sustentado do emprego, por outro.

“A descida de 11,3% por cento em setembro deste ano, face ao período homólogo, configura um novo mínimo em sete anos e significa que a política do Governo dos Açores, assente no incremento do investimento público e privado, no crescimento da atividade económica e na criação de mais e melhor emprego, tem resultado”, salientou Paula Andrade, citada em nota do executivo e à margem de mais uma sessão de divulgação dos programas de apoio à contratação.





Refira-se que de acordo com os dados do IEFP, as Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores registaram "em setembro 7.772 desempregados o que corresponde a menos 982 desempregados, relativamente ao mesmo mês de 2017”, sendo que no caso da ilha Graciosa, “o número de desempregados diminuiu 2,1% em setembro comparativamente ao período homólogo”, adiantou Paula Andrade.

No que diz respeito às colocações, em setembro "registou-se um aumento de quase 21% das colocações de emprego nos Açores, ou seja, de resposta a ofertas de trabalho. Esta tendência a nível regional também se verificou na Graciosa".





Paula Andrade frisou ainda que "as intervenções formativas e as medidas promovidas pelo Governo dos Açores, destinadas aos desempregados, têm permitido o aumento de qualificações e competências contribuindo para que cada vez mais Açorianos consigam integrar o mercado de trabalho”.