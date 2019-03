Menores identificados por posse de uma arma de ar comprimido

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores, elementos da Esquadra de Ponta Delgada afetos ao Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade – Equipa Escola Segura da Divisão Policial de Ponta Delgada, identificaram três indivíduos, dois rapazes e uma rapariga, todos menores de idade, por posse de uma arma de ar comprimido, no interior de um estabelecimento de ensino da cidade de Ponta Delgada.





A intervenção policial surge após os menores terem sido intercetados por um assistente do estabelecimento de ensino, não tendo resultado qualquer tipo de dano, pessoal ou material, decorrente do sucedido.





Relativamente aos factos foi elaborado o correspondente expediente, o qual será remetido às entidades competentes e apreendida a arma em questão, tendo os menores sido entregues à guarda dos seus encarregados de educação.





Detenções por tráfico de estupefacientes, violência doméstica e furto



Noutra frente, em Ponta Delgada, na sequência de diligências de investigação, pela prática dos crimes de furto e recetação, foi detido um homem, de 49 anos, já referenciado em outros crimes; bem como foi identificado o recetador do material furtado.





Na sequência das diligências de investigação e em cumprimento de Mandados de Busca, foram apreendidas uma dose individual de cocaína, 650 euros e outros objetos que indiciam a prática ilícita. Após ser presente no DIAP Açores, ao detido, foi-lhe decretada prisão domiciliária com pulseira eletrónica.





Ainda em Ponta Delgada, foi detido por violência doméstica, um homem, com 46 anos, após maus tratos, ameaça e tentativa de agressão, à sua progenitora.

Em Santa Cruz da Graciosa foi detido por tráfico de estupefacientes, após desembarque no aeródromo, um homem com 32 anos, tendo sido apreendidas cerca de 42 doses de heroína.





Na ilha do Faial e no âmbito do Modelo Integrado do Policiamento de Proximidade e de parceria institucional com a Santa Casa da Misericórdia da Horta, na condição de convidada, elementos da esquadra da Horta participaram num mini torneio de futsal adaptado, organizado pelo núcleo de prática desportiva do Centro de Atividades Ocupacionais que teve lugar no Pavilhão Desportivo da freguesia de Castelo Branco e teve também a participação dos utentes daquela instituição.