Menino desaparecido foi encontrado com vida

O menino desapareceu de casa, em Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova (distrito de Castelo Branco), entre as 05h00 e as 08h00 de quarta-feira.



“Foi encontrado com vida, num desaparecimento que deverá ser considerado espontâneo”, explicou a mesma fonte.



Segundo José Monteiro, o menino “estará fragilizado” e “vai ser assistido no hospital”.



A criança foi encontrada cerca das 20h00 (menos uma nos Açores) “num raio muito próximo da casa onde morava” e “numa zona que estava a ser alvo das buscas”, disse.







Por seu turno, o capitão da GNR do Castelo Branco, Jorge Massano, referiu que "a operação foi concluída com sucesso. A criança foi encontrada após o alargamento do perímetro das buscas, em colaboração com a população local", revelou.





"A criança foi encontrada a cerca de quatro quilómetros a linha reta da habitação. Estamos a apurar se a criança terá percorrido uma distância de cerca de dez quilómetros", acrescentou, sem dar mais detalhes.



A Polícia Judiciária está a recolher informações.



Nas operações de busca estiveram 127 elementos, entre GNR, bombeiros, proteção civil municipal, sapadores florestais e voluntários, com apoio de equipas cinotécnicas, drones e mergulhadores, que estão a vistoriar poços e linhas de água.