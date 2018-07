As mais lidas

No local esteve o Instituto Nacional de Emergência Médica, indicou o CDOS de Faro.

O incidente ocorreu pelas 16:40 no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha.

Uma menina britânica de cinco anos morreu este sábado afogada numa piscina de um empreendimento turístico no concelho de Silves, no Algarve, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

