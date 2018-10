Mel contaminado com fitofármacos está a ser vendido no arquipélago

Há mel contaminado e ‘de segunda’ a chegar às mesas dos açorianos e a responsabilidade é, tanto de alguns produtores da Região, como dos estabelecimentos comerciais que estão a colocá-lo à venda.





O alerta é deixado pela Casermel - Cooperativa de Apicultores e Sericicultores de São Miguel, denunciando que há mel a ser embalado e, posteriormente, comercializado que contemplou a introdução de fitofármacos aquando do respetivo processo de produção.





Neste momento, existem empresas regionais que, pese embora o facto de estarem a cumprir com os trâmites legais, estão a importar mel de apicultores do continente português e de outros pontos do mundo, que em busca de uma maior capacidade de produção e rentabilidade, “alimentaram as abelhas com xaropes de água e açúcar”, começou por indicar em declarações a este jornal Mário Feijoca, membro do Conselho Fiscal da Casermel.







Leia mais na edição do jornal Açoriano Oriental, desta quarta-feira, dia 24 de outubro 2018