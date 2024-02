Meia centena de jogos “é momento especial” para Gabriel Batista

Depois de se ter estreado a titular na baliza do Santa Clara a 8 de outubro de 2022 (receção ao Sporting, na 9.ª jornada da I Liga), Gabriel Batista atingiu sexta-feira, em Coimbra, no confronto com o Vilaverdense, em partida da 20.ª jornada da II Liga, a marca dos 50 jogos com a camisola do...