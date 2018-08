Médicos querem redução de listas de espera para cirurgias nos Açores

Em nota enviada à imprensa, o sindicato sublinha manter a expectativa de que vários aspetos possam "ainda ser melhorados" nos Açores, dando o exemplo das listas de espera mas também o apelo a que o período normal de trabalho dos médicos de família seja dedicado à sua lista de utentes.

Para o SIM, é também necessário aplicar "medidas que incentivem o internato médico" na região autónoma, "contribuindo para a fixação de mais médicos" nos Açores.

De todo o modo, o sindicato, cujo secretário-geral esteve de visita aos Açores nos últimos dias, valoriza os "anúncios feitos" pelo governante com a pasta da Saúde, Rui Luís, a propósito do encontro com o SIM.

Em foco está, por exemplo, o anúncio de concursos para recém-especialistas em medicina familiar, outro concurso para especialistas hospitalares ou a publicação do regulamento de deslocações do Serviço Regional de Saúda dos Açores, "como forma de garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde especializados em todas as ilhas".

"O SIM saúda os médicos da Região Autónoma dos Açores e tudo continuará a fazer no sentido de melhorar as condições trabalho para que os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, possam exercer de forma efetiva a sua função, cuidando da saúde dos açorianos", concretiza a estrutura sindical.