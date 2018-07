Médias nos exames no ensino secundário nos Açores acompanham tendência nacional

De acordo com dados da Direção Regional de Educação, registaram-se melhorias nos resultados dos exames em Biologia e Geologia, Desenho A, Filosofia, Física e Química A, Geografia A, História e Cultura das Artes, Latim A, Matemática aplicada às Ciências Sociais (MACS) e Português.



Segundo nota do Gacs, as médias dos alunos da Região foram superiores às nacionais nas disciplinas de Desenho A, Geometria Descritiva A, História e Cultura das Artes, Latim A e Matemática B.

No geral, a tendência de melhoria ou descida das médias regionais acompanhou a tendência nacional, adianta a DRE.

Os exames nacionais do ensino secundário de 2018 foram realizados nas nove ilhas do arquipélago, em 22 estabelecimentos de ensino, dos quais 21 integram a rede pública de ensino da Região.

No total, foram registadas 7.037 inscrições na 1.ª fase dos exames nacionais e realizadas 6.475 provas, registando-se quase 8% de faltas.

As disciplinas que registaram mais provas realizadas foram Português, com 1.454 provas, Biologia e Geologia, com 850, Matemática A, com 767, e Física e Química A, com 759 provas.

No processo de classificação, foram envolvidos cerca de 220 docentes, tendo sido cumpridos todos os prazos de classificação e afixação de pautas estabelecidos.