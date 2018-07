Média de exames nacionais do secundário desceu a História, subiu a Filosofia e Geografia

A média dos exames nacionais do secundário desceu este ano em História e subiu em Filosofia e Geografia, segundo dados do Ministério da Educação divulgados esta quinta-feira.

Em História A, a média dos resultados desceu de 10,3 em 2017 para 9,5 este ano, enquanto em Filosofia subiu de 10,7 para 11,1 e de 11 para 11,6 em Geografia.

Entre as 22 disciplinas sujeitas a exame nacional, a que registou um maior número de provas realizadas foi a de Português, com 74.390 provas, logo seguida por Matemática A, com 45.433 provas, Biologia e Geologia, com 44.637 provas, e Física e Química A, com 43.834 provas.

No total, 324.600 provas foram realizadas, menos 7.761 do que em 2017.

As provas foram feitas em 641 escolas portuguesas e foram vigiadas por cerca de 10.000 professores.

A classificá-las estiveram 7.684 professores.