Medeiros/Lucas apresentam ‘Sol de Março’

Desde o início de Medeiros/Lusas, em 2015, a dupla extravasou a sua condição para o formato de banda, tendo colaborado com nomes como Carlos Barretto, Selma Uamusse, Filho da Mãe e Tó Trips.

Antes do concerto, pelas 21 horas, será apresentado o mais recente livro de João Pedro Porto, autor das letras dos álbuns ‘Terra do Corpo’ e ‘Sol de Março’.

O concerto está integrado no programa do encontro literário Arquipélago de Escritores.

A dupla Medeiros/Lucas, apresenta sábado, dia 17 de novembro, no Teatro Micaelense, o seu novo disco ‘Sol de Março’, a partir das 21h30.

