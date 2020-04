Mayor de Nova Iorque pede programa milionário para crise económica

“Ajude-nos financeiramente, ou não conseguirá uma recuperação nacional”, disse Bill de Blasio, num apelo para que o Governo federal liberte vários milhares de milhões de dólares, argumentando que a cidade que se tornou o epicentro da pandemia nos EUA não será capaz de recuperar por si mesma.

Blasio estima que Nova Iorque já perdeu cerca de sete mil milhões de euros, num orçamento de cerca de 80 mil milhões de euros, com a crise sanitária que já matou mais de 11.000 pessoas na cidade e infetou mais de 200.000.

“Quem quer uma recuperação nacional deve auxiliar os locais que ajudarão essa recuperação”, argumentou o ‘mayor’ de Nova Iorque, durante uma conferência de imprensa.

“A única força que pode garantir que sairemos desta situação adequadamente é o Governo federal (…). Chegou a hora da decisão”, avisou Blasio, um autarca do Partido Democrata que tem sido muito crítico da estratégia do Presidente Trump no combate contra a pandemia.

No início da crise sanitária na sua cidade, Blasio acusou mesmo Trump de ser o responsável por deixar a cidade sem recursos médicos para lidar com a pandemia, à medida que crescia o número de infetados e de mortes em hospitais sobrelotados.

“Eu já lhe disse claramente que a sua cidade precisava dele”, disse o ‘mayor’, recordando as origens do Presidente e alertando para a urgência de convencer o Senado a aumentar o pacote financeiro destinado a travar a crise económica que se começa a desenhar para a região e para o país.

O apelo de Blasio acontece no dia em que o Governo federal admitiu que o programa de empréstimos para pequenas empresas, que também é crucial para muitos negócios em Nova Iorque, está suspenso.

O Departamento de Pequenos Negócios disse hoje que já atingiu o limite de 349 mil milhões de dólares (cerca de 320 mil milhões de euros) em empréstimos destinados a esse programa.

Assim, milhares de pequenos empresários cujos empréstimos que ainda não foram processados terão de esperar que o Congresso aprove um pedido do Governo para um adicional de cerca de 230 mil milhões de euros para o programa.

Mas o Partido Republicano e o Partido Democrata não se estão a entender no Congresso sobre as prioridades dos pacotes de ajuda financeira à economia norte-americana, num impasse político que está a afetar milhões de pessoas, perante a grave crise económica.